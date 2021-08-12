عمرو دياب ولبلبة ومحمد فراج أبرز الحضور في حفل زفاف نيللي كريم

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أقيم حفل زفاف الفنانة نيللي كريم ولاعب الاسكواش هشام عاشور، مساء الأربعاء، في إحدى منتجعات الساحل الشمالي.



وظهر الفنان عمرو دياب خلال الحفل، وهو يلقي التحية والمباركة للعروسين، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن على حضور الحفل.

وكان على رأس الحضور الفنانة لبلبة، ومحمد فراج وبسنت شوقي وميس حمدان ودانا حمدان ومي سليم وأحمد السقا وحسن أبوالروس.