إدريس إلبا ينضم لـ جيم جارى فى الجزء الثانى من Sonic The Hedgehog

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

انضم الممثل العالمى إدريس إلبا إلى جيم كارى خلال فعاليات الجزء الجديد من فيلم Sonic The Hedgehog الذى حقق نجاحاً كبيراً بجزئه الأول، وفقاً لما ذكره موقع الديلى ميل خلال تقريره الأخير حول الفيلم مؤكداً أن ادريس البا الذى يعيش حالة كبيرة من النجاح بسبب تصدر فيلمه الأخير The Suicide Squad الإيرادات حول العالم بات مشاركاً بشكل مؤكد في بطولة الجزء الثانى من فيلم الانيميشن.



البا

من ناحية أخرى سبق وأكد النجم العالمى إدريس ألبا أنه ينتظر تصوير فيلم "لوثر" الذى طال انتظاره فى سبتمبر المقبل، حسبما ذكر موقع Variety.

وقال ألبا بخصوص ذلك قبل شهر: نبدأ الإنتاج، فى سبتمبر وأنا متحمس جدًا لذلك، لقد مر وقت طويل على ذلك، نحن قريبون جدًا جدًا من جذب الضوء الأخضر للإنتاج".

وفى معرض مناقشة الفيلم العام الماضي، قال إدريس إلبا إن "السماء هى الحد" من حيث ما يمكن أن يحققه لوثر كفيلم، وكنت أتمنى تصوير هذا العمل التليفزيونى كفيلم سينمائى وهذا ما سيحدث وأنا سعيد لذلك.

وكان النجم العالمى إدريس إلبا، وزوجته سابرينا دوور، قد مرا بعام شديد الصعوبة بسبب تعرضه وزوجته للإصابة بفيروس كورونا خلال الموجة الأولى، والمعاناة بسبب عزله فى الحجر الصحي، وتذكر إدريس إلبا، هذه الأزمات خلال احتفاله بعيد زواجه على سابرينا دوور، وحرص على الاعتراف بأن العام الماضى كان من أصعب الأعوام فى حياته.