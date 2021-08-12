صورة.. ظهور نادر لوالدة نيللي كريم في حفل رفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت الفنانة نيللي كريم، عبر خاصية "استوري" بحسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها من حفل زفافها الذي أقيم أمس.

ودمجت "نيللي" الصورة بأغنية للفنانة اللبنانية نانسي عجرم تحمل اسم "أمي".

واحتفلت نيللي كريم بزفافها مساء أمس الأربعاء على لاعب الاسكواش هشام عاشور، بأحد المنتجعات بالساحل الشمالي.

وحضر الحفل عدد من نجوم الفن، أبرزهم: عمرو دياب، أحمد السقا، أمير كرارة، إلهام شاهين، هالة صدقي، جمال العدل، كارول سماحة، كريم فهمي، محمد فراج، مي سليم، ميس حمدان، ريهام عبدالغفور، وآخرون.