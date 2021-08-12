يسرا وفؤاد المهندس ومحمود ياسين.. شوارع تحمل أسماء نجوم الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

الفنان الراحل يندرج اسمه ضمن قائمة لنجوم الفن، أطلقت أسمائهم على شوارع وميادين داخل مصر، لعل أبرزهم:

أم كلثوم

على اسم كوكب الشرق أم كلثوم، تزينت العديد من الشوارع داخل مصر وخارجها، حتى أن اسمها أطلق على العديد من المقاهي والأماكن عرفانا بتاريخها الفني والوطني.

وقد تم إطلاق اسم أم كلثوم على أحد الشوارع بمنطقة الزمالك، كذلك تم إطلاق اسمها على أحد الشوارع بمدينة الرحاب.

فؤاد المهندس

في مارس 2008، تم إطلاق اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس على أحد الشوارع بحي الزمالك والذي كان يحمل اسم "حي الياسمين" وذلك بعد عامين على رحيل "الأستاذ".

محمود عبدالعزيز

بعد مطالبات شعبية، تم اعتماد تسمية أحد شوارع ميدان صينية الورديان بمحافظة الإسكندرية، ليحمل اسم النجم الراحل محمود عبدالعزيز، وذلك بعد أشهر من وفاته.

حمدي أحمد

أطلق الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج السابق، اسم الفنان الكبير حمدي أحمد على ميدان المسلة غرب السكة الحديد بمركز ومدينة المنشأة مسقط رأس الفنان الراحل، وذلك بعد شهرين من رحيله.

محمود ياسين

النجم الراحل محمود ياسين، تم إطلاق اسمه على أحد شوارع مدينة بورسعيد -مسقط رأسه- والذي كان يحمل اسم شارع طرح البحر، وذلك بعد أشهر من رحيله.

يسرا

عام 2018، تم إطلاق اسم النجمة يسرا، على أحد شوارع مدينة الجونة بالغردقة، وسط احتفاء عدد كبير من الفنانين.

علي حميدة

في فبراير الماضي، وافق المجلس التنفيذي لمحافظة مطروح، على إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة على اسم الطريق الجديد الواصل بمنطقة "ابني بيتك" بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9.