بعد أسبوع من طرحه بالسينمات.. "الإنس والنمس" يتجاوز 16 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تجاوزت إيرادات الفيلم الكوميدي "الإنس والنمس" 16 مليون جنيه بدور العرض السينمائية، وذلك بعد أسبوع من طرحه بالسينمات.

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 16 مليونًا، 674 ألفًا، و43 جنيهًا.

ويتنافس الفيلم مع 4 أفلام أخرى هي: "العارف، البعض لا يذهب للمأذون مرتين، مش أنا، وأحمد نوتردام".

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي رعب، حول تحسين الذي يعيش في بيت أسرته مع والدته وشقيقته المتزوجة، ولديها طفل، ويعمل مديرًا لبيت الرعب في الملاهي، يتعرض لحادث يغير حياته رأسًا على عقب، ويدخله عالم من الجن والعفاريت، ويتزوج منهم "نارمين"، قبل أن يكتشف حقيقتهم، ويسعى للقضاء عليهم عبر تعويذة يساعده والده في الوصول إليها.

فيلم "الإنس والنمس" بطولة: "محمد هنيدي، منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ومحمود حافظ"، ومن إخراج شريف عرفة.