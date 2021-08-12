خاص.. أول تعليق من شقيق سمير غانم بعد إطلاق اسمه على أحد الكباري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

وجه حسام غانم شقيق الفنان الراحل سمير غانم ، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إطلاق اسم الفنان الراحل على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

حسام غانم في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علق على القرار، وقال :"الحمد لله وكل الشكر إلى صاحب القرار، وأراها خطوة نبيلة من إنسان وضع الله به صفة من صفاته إلى إنسان أفنى حياته في إسعاد الناس".

الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الأربعاء توجيها، بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

ورحل الفنان سمير غانم عن عالمنا يوم الخميس 20 مايو 2021، وشُيّعت جنازته، اليوم التالي الجمعة، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير.

وتم دفن سمير غانم بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر، وسط حضور عدد كبير من نجوم ونجمات الفن، ممن حرصوا على المشاركة في وداعه.