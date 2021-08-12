"مبعرفش أبوس ومابخفش من مراتي"..أبرز ما قاله محمد هنيدي في لايف "فيسبوك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل الفنان محمد هنيدي مع جمهوره في فيديو "لايف" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، تحدث خلاله عن تفاصيل عديدة، وذلك احتفالا بنجاح فيلمه السينمائي الجديد "الإنس والنمس".

ونرصد لكم أبرز ما قاله في السطور التالية:

- سعادتي بنجاح "الإنس والنمس" لا تقدر بثمن وشخصيتي والسيناريو هما سبب حماسي لتقديم هذا الدور.

- لم أرى لقطات الرعب خلال تصوير "الإنس والنمس" والمخرج شريف عرفة حاول وصفها لي.

- الفيلم مش بيخوف ولو بيخوف مكنتش عملته.

- كنت خايف قبل نزول الفيلم بسبب رأي الجمهور في العمل، ولكني كنت واثق في كرم الله.

- حول القبلات في الأفلام، قال هنيدي: "مابوستش قبل كدة ومبعرفش أبوس".

- فيلمي "عقلة الإصبع" و"كينج سايز" لم يتم تصويرهما حتى الآن، وأقوم حاليا بتصوير فيلم وأكتب مسرحية.

- أحمد عز وأحمد السقا.. هما نجما الأكشن في مصر.

-"مش بحب السهر وهذا سر الحفاظ على بشرتي".

- أحب الملوخية وهي أكلتي المفضلة.

- لم أفكر في تقديم الجزء الثاني من فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" في الوقت الحالي، وأيضا مسلسل "أرض النفاق".

- لم أفكر في تقديم أفلام الشر والرعب البعيدة عن الكوميديا.

- "مابخفش من مراتي".

- بحب اللكنة الصعيدية وأقدم شخصية صعيدية في أحد أعمالي قريبا.

- باريس سان جيرمان سيكون فريق الأحلام بعد انضمام ليونيل ميسي وهياخدوا كل البطولات.

- من الوارد أن أقدم الفوازير في رمضان 2022 .