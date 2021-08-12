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صور| كارول سماحة توجه رسالة لنيللي كريم بعد زفافها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حضرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حفل زفاف صديقتها الفنانة نيللي كريم، الذي أقيم مساء أمس الأربعاء، بالساحل الشمالي.

ونشرت "كارول" صورا لها مع زوجها من حفل الزفاف، عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وعلقت: "مبروك عزيزتي نيللي كريم.. الله يملأ حياتك بالحب والسعادة".

واحتفلت نيللي بعقد قرانها وسط حضورعدد من أصدقاء العروسين، ووكلت المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها، وأقيم الحفل بالساحل الشمالي.

وحضر حفل الزفاف عدد من النجوم أبرزهم: عمرو دياب، أحمد السقا، كريم فهمي، أمير كرارة، إلهام شاهين، هشام ماجد، هالة صدقي، محمد فراج، وآخرون.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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