نقل للمستشفى في حالة غيبوبة.. تفاصيل الحالة الصحية لعادل الفار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

يخضع الفنان عادل الفار للعلاج حاليًا في العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، إثر معاناته من متاعب صحية في القلب والرئة.

شادي الفار "نجل الفنان عادل الفار" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "الوالد نقل يوم الأحد الماضي إلى المستشفى، وهو في حالة غيبوبة وفاقد الوعي، والحمد لله بدأ في استعادة الوعي نسبيًا، وذلك بعد خضوعه للعلاج في العناية المركزة بالمستشفى".

وتابع: "والدي يعاني من متاعب صحية في القلب والرئة والكلى، إلى جانب الضغط، وفي حاجة لدعوات كل الناس له بالشفاء".

الفنان عادل الفار كان قد عانى في فبراير الماضي من غيبوبة كبدية، وقضى عدة أيام في العناية المركزة في أحد مستشفيات مدينة نصر.

الفار بدأ مشواره الفني بتقديم المنولوجات، ثم اتجه إلى التمثيل وشارك في العديد من الأفلام، ومنها: "هيستريا، فيلم هندي، والرغبة"، ومن المسلسلات: "الفتوة، الكيف، الكومي، ويوميات مصري".