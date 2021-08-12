سعر قميص ميسي الأعلى في تاريخ باريس سان جيرمان

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 01:09 مساءً - منذ 21 دقيقة

نفذ قميص الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الجديد، من متجر النادي الباريسي، وفقا لما أكدته شبكة “بي إن سبورتس”.

وأعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع ميسي حتى يونيو 2023، مع خيار التمديد لعام إضافي، وذلك بعد نهاية عقده مع برشلونة.

قيمة قميص ميسي هو الأعلى بين الفريق بأكمله، بمبلغ 157.99 يورو، بحسب ما أفادت قناة “Tyc” الأرجنتينية.

ورغم السعر الكبير للقميص، إلا أنه قد نفذ من متاجر النادي في الساعات الأولى من طرحه.

اللاعب الوحيد في الفريق الذي يعادل سعر قميصه قيمة قميص ميسي هو كيليان مبابي، لكن فقط القميص البديل.

ثمن أغلى خمسة قمصان في تشكيلة باريس سان جيرمان:-

ليونيل ميسي: 157.99 يورو

كيليان مبابي 107.99 يورو.

نيمار 107.99 يورو.

أنخيل دي ماريا 107.99 يورو

لياندرو باريديس 107.99 يورو.

ومن المقرر أن يبدأ ميسي التدريبات اليوم مع المجموعة، علماً بأن الشرطة الفرنسية كانت قد أوقفت احتفالات جمهور باريس؛ إذ أن هناك إصابات متفرقة جراء تدافع الجمهور ليقتربوا من الأسطورة الأرجنتينية.