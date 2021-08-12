شكرا لقرائتكم خبر عن رامي وحيد يعلن تعافيه من كورونا ودخول والدته العزل الصحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان رامي وحيد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، إلا أن والدته دخلت في العزل الصحي بسبب إصرارها على مرافقته خلال فتره مرضه.

وكتب الفنان رامي وحيد، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك": "الحمد والشكر لله النهارده ربنا اتم شفائي علي خير من الكورونا اللعينة، والنهارده الفجر امي دخلت العزل الصحي بسببي عشان مرضيتش تسيبني لوحدي وأنا عيان، برغم ان مناعتها ضعيفة بسبب الكانسر ، الحمد لله علي كل شيئ انا كل الي بطلبه منكم الدعاء ليها ربنا يشفيها".



رامى وحيد على فيس بوك

وعلى المستوى الفني، يجسد الفنان رامى وحيد دور مدير بنك مرتشى خلال أحداث مسلسل "المماليك" بطولة بيومى فؤاد ورانيا يوسف، والذى ينتمى لنوعية أعمال الـ 60 حلقة، ويعكف على تصويره حالياً ، فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل المقرر عرضه قريباً .

مسلسل "المماليك"، يشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، ومنهم محمد لطفي، فيدرا، رامي غيط، رامي وحيد، محمد سليمان، نانسي صلاح، حنان سليمان، وعفاف رشاد، وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة، ومن المفترض أن يُعرض في الموسم الشتوى.

وكان أخر ظهور للفنان رامى وحيد فى مسلسل موسى مع النجم محمد رمضان وشارك فى بطولته كل من الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.