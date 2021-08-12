شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف رد فعل عائلة سمير غانم بعد إطلاق اسمه على الكوبرى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى، تكريماً له ولمشواره الفنى، وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى مع توجيه الرئيس السيسى تقديرًا لدور الفنان سمير غانم الإنسانى والفنى فى السينما والمسرح والدراما المصرية.

وكان الإعلامى رامى رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، وجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا عبر حسابه على تويتر: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى".

كما قدم الفنان حسن الرداد، زوج الفنانة إيمى سمير غانم، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا عبر حسابه على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس".

وحرصت النجمة إيمى سمير غانم على تقديم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب توجيهاته بإطلاق اسم والدها على الكوبرى الجديد بمحور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس".

وسبق وحرصت النجمة دنيا سمير غانم على تقديم الشكر للرئيس عبد السيسى، وكتبت دنيا، عبر حسابها على إنستجرام: "شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ربنا يرحمك يا بابى، هفضل طول عمرى فخورة بيك وفخورة إنى شايلة اسمك".

ورحلت الفنانة دلال عبدالعزيز، السبت الماضى بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا دامت لثلاثة أشهر، وكان قد رحل سمير غانم في 20 مايو الماضي بعد صراع مع الفيروس نفسه.