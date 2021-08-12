شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا لـ نيللى كريم : "كنت اتمنى أحضر الفرح بس هنحتفل قريب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد النجمة يسرا خارج مصرمنعها من حضور حفل زفاف الفنانة نيللي كريم، ولاعب الاسكواش المعتزل هشام عاشور، لذلك قدمت يسرا التهاني لـ نيللى من خلال الانستجرام، حيث نشرت صورة من جلسة تصوير زفاف الثنائي وعلقت عليها بـ " كل التهانى لصديقتي المميزة ..ربنا يحفظك ويبارك لكي في حياتك الجديدة مع من تحبه..تمنيت أن احضر..لكننا سنتحتفل قريبا"



يسرا تهنأ نيللى كريم بزفافها

وكان قد كشف لاعب الاسكواش هشام عاشور عن فيديو له وهو يتغزل في زوجته نيللي كريم وذلك قبل عقد قرانها بدقائق، حيث ظهر عاشور في الفيديو وهو يقول لـ نيللي " انا عاوز أقولك أن الفستان دا أحلي فستان شوفته في حياتى"، لترد صديقة نيللي المقربة قائلة "عشان هي أحلي عروسة".

كما ظهرت نيللي في ستوري هشام عاشور وهي تغادر موقع عقد القران، لتذهب الي موقع اقامة حفل الزفاف في سيارة جولف برفقة أصدقائها، وبدت نيللي سعيدة للغاية أمس وهي ترقص وتغني علي انغام اغنية "لقيت الطبطبة" للمطرب حسين الجسمي قبل إقامة حفل الزفاف.

وحضر حفل الزفاف الذي أقيم أمس بأحد أشهر قري الساحل الشمالي عدد كبير من النجوم والمشاهير من بينهم، عمرو دياب، والسقا، والهام شاهين، وهالة صدقي، واسر ياسمين، ومحمد فراج، وعمرو سلامة، وريهام عبد الغفور.