شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم ضيفة شرف وزوجة خائنة فى فيلم "30 مارس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك النجمة نيللى كريم كضيفة شرف في فيلم "30 مارس" للمخرج أحمد خالد موسى، والمقرر إطلاقه في دور العرض السينمائية خلال الفترة المقبلة، حيث تجسد شخصية زوجة خائنة تتحايل على زوجها من أجل مصالح شخصية، حيث انتهت نيللى من مشاهدها في العمل قبل عدة أشهر.

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوي، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجي المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.



نيللى كريم فى فيلم 30 مارس

واحتفلت نيللى كريم مساء أمس الأربعاء بعقد قرانها وزفافها على لاعب الاسكواش السابق هشام عاشور، في الساحل الشمالى بحضور الأصدقاء ونجوم الفن على رأسهم المنتج جمال العدل وكيل العروس، وعمرو دياب، أحمد السقا، اسر ياسين، محمد فراج، الهام شاهين، لبلبة، المخرجة كاملة أبو ذكرى، أبو، مى سليم، ميس حمدان، الإعلامية منى الشاذلى، هالة صدقى، المخرج عمرو سلامة، انجى أبو زيد وآخرين.

وكانت آخر أعمال نيللي كريم مسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى وشارك في بطولته محمد فراج، لقاء الخميسى، مصطفى درويش، هشام إسماعيل، تارا عماد، سينتيا خليفة، حمزة العيلي، لؤى عمران، نور ايهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، سامى مغاورى وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد.



نيللى كريم فى عقد قرانها



نيللى كريم وزوجها هشام عاشور



نيللي كريم وزوجها هشام عاشور