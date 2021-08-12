كتب امير فتحي في الخميس 12 أغسطس 2021 11:50 صباحاً - أعلن رجل الأعمال ” سالم هيكل ” زوج الفنانة ” بشرى ” في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن إصابة زوجته بفيروس كورونا المستجد . فكتب سالم هيكل في تعليقه على صورة تجمعه ببشرى معلنا عن الخبر : ” الحمد لله على كل شيء .. ما يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ” . وتابع : ” ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين .. وادعولها بالشفاء العاجل .. خلى بالكم من الموجة الرابعة ” .

كانت هذه تفاصيل خبر زوج الفنانة ” بشرى ” يطلب الدعاء لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.