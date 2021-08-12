بعد عقود من سرقتها.. العثورعلى مخطوطات بيد الكاتب الفرنسي سيلين

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

أعلنت السلطات الفرنسية الخميس، العثور على مخطوطات للكاتب الفرنسي المثير للجدل، لويس فرديناند سيلين، بعد سرقتها من منزله في 1944، إثر هروبه من منزله عند غزو الألمان النازيين لفرنسا.



وضمت المخطوطات التي عُثر عليها أجزاء من رواية "قاطع الأنابيب" ورواية مجهولة تحمل اسم "لندن"، إضافة إلى ألف صفحة من رواية "موت بالدين"، والعديد من الوثائق الأخرى.

ومن المقرر إيداع المخطوطات في المكتبة الوطنية الفرنسية، على أن ينشر جزء منها عن طريق دار نشر غاليمار، التي نشرت أغلب أعمال الكاتب الراحل.

وكان الناقد المسرحي جان بيير تيبودا وراء إعادة الوثائق المسروقة، بعد أن حصل عليها من أحد قرائه خلال عمله في صحيفة "لبيراسيون" حتى 2006، واشترط عليه إخفائها حتى وفاة أرملة سيلين، لوسات ديستوشي، التي فارقت الحياة في 2019.

ورغم أنه لم يطالبه بأي أموال مقابل تسليم الوثائق والمخطوطات لورثة الكاتب الراحل، إلا أن الورثة قرروا مقاضاته، لأنه وضع عدة شروط لتنفيذ الأمر، قبل التحقيق معه وتسليم الوثائق لمستحقيها بمعرفة السلطات.