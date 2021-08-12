إصابة الممثلة هالي بيري في أول يوم تصوير فيلمها الجديد

محمد الفلاح - الخميس 12 أغسطس 2021

تعرضت الممثلة الأمريكية هالي بيري إلى حادثة خطيرة خلال تصوير فيلمها الجديد مع نتفليكس Bruised (بروزيد).



ووفقًا لموقع "فيلم نيوز" الأمريكي، تعرضت "بيري" لكسر ضلعين خلال أول يوم تصوير الفيلم القتالي في مدينة نيو جيرسي، إلا أنها رفضت تعطيل التصوير رغم إصابتها الخطيرة.

الفيلم من توزيع نتفليكس، ومن المتوقع طرحه في طرح نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتناول قصة لاعبة فنون القتال المختلطة جاكي جاستس، التي تحلم بفرصة أخيرة لإثبات نفسها على الحلبة.

وذكر الموقع، أن الفيلم هو أول عمل تخرجه هالي بيري في تاريخها، وكان من المفترض أن يذهب دور البطولة للممثلة بليك ليفلي، قبل أن تقتنص هالي بيري الدور.

وقال منسق الحركات الخطرة في الفيلم، إريك براون: "إن الإصابة كانت جنونية، ورغم خطورتها إلا أن هالي بيري أصرت على عدم تعطيل التصوير.. إنها حالة خاصة بكل تأكيد".

وتابع: "لقد عملت مع ممثلين كثيرين، لكنني لم أر أحدا منهم يتمتع بأخلاقيات بيري وانضباطها المهني".

وكشفت "بيري" أنها تعرضت لكسر ضلعيها من قبل خلال تصوير الجزء الثالث من فيلم "جون ويك"، مما ترتب عليه تعطيل التصوير لشهور.

وأضافت: "التجربة السابقة أثرت على قراري في فيلم (بروزد) لأنني المخرجة ولأن الفيلم مستقل بميزانية محدودة، ما كنت سأضيع كل عملي الجاد هباءً بسبب إصابة وتعطيل تصوير".