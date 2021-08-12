هاني شاكر في مواجهة أعدائه: أقاضيهم أو أدعو عليهم في الفجر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الفنان هاني شاكر بأنه تعرض للكثير من الإساءة بعد خوضه تجربة العمل العام ونجاحه في منصب نقيب المهن الموسيقية، وأشار إلى أنه يلجأ للقضاء إذا تضمنت الإساءة تطاولاً على النقابة ومجلسها، والذين لا يقاضيهم قام بعمل قائمة بأسمائهم للدعاء عليهم مع آذان الفجر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية مها الصغير ببرنامج Its show time المذاع عبر فضائية CBC: إن أسوأ شيء في العمل العام هو التعرض لمرضى النفوس ومن ينتقد بالسباب ويهدم في غيره كذب وتليس، موضحاً أنه تم رفع قضايا على من تطاول على النقابة ومنهم من أخذ أحكام قانونية.

وتابع مازحاً: اللي موصلتش إني أرفع عليه قضية بدعي عليه، وأنا عندي قائمة بدعي عليهم في الفجر.

واستدرك قائلاً: طبعا بهزر لكن بتجاهلهم كأنهم مش موجودين ولا يؤثروا بي، وعندي من البصيرة اللي تخليني أعرف أنا ماشي صح ولا غلط، ويكفيني دعاء الناس الطيبة اللي بشعر وزملائي في المجلس إننا عملنلهم حاجة وبيدعوا لينا، وهذا أجمل ما في العمل النقابي.

ورد هاني شاكر على سؤال الإعلامية مها الصغير هل ستكمل في نقابة الموسيقيين بعد ما واجهته من مشاكل المهرجانات الشعبية؟، ليرد: آه طبعا قدامنا عاما ونصف العام، وبعد ذلك لا أدري فأنا أتركها على الله “سايبها لربنا مش عايز أستعجل”.

وأضاف: إدارة النقابة فيها أشياء صعبة، ولكن فيها الحلو اللي بيهون، مؤكدا أن الأشياء الجميلة التي لمسها من دعاء الناس أثرت به للغاية، وبالنسبة له أجمل مكافأة في الدنيا.



أشار إلى أنه غير متابع جيد للسوشيال ميديا، لذلك لا يصله جميع التطاولات والانتقادات التي ليست في محلها، مطالباً أعضاء النقابة المتواجدين بكثرة على السوشيال ميديا أن يردوا باسم النقابة دفاعاً عنها، لأنهم أكثر من يشعرون بالطفرة الحاصلة في النقابة.