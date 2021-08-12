شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى لـ"الخليج 365": كل مغامر يفوز واللى يخاف يقعد فى بيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم أشرف عبد الباقى لـ"الخليج 365"، إنه سعيد للغاية بنجاح تجربته بالساحل الشمالى، حيث يعرض هناك حاليا مسرحية "شمسية و4 كراسى"، وأنه غامر بهذه التجربة، ولم يخشى فشلها لأنه شديد الثقة بالله، وأن الله لايضيع أجر من أحسن عملا، وأكد عبد الباقى فى تصريحاته، إن من يغامر يفوز بالنجاح ومن يخاف يجلس فى بيته، وهو لايعرف الخوف فى عمله.

يذكرأن النجم أشرف عبد الباقى افتتح مؤخرا أولى ليالى عرض مسرحيته الجديدة "شمسية وأربع كراسى"، والتى تقام على مسرح الساحل، ونالت المسرحية إعجابا كبيرا لدى جمهور الساحل الشمالى.

مسرحية "شمسية وأربع كراسى" تعرض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع فى العاشرة مساء على مسرح الساحل، بطولة أشرف عبد الباقى وأوس أوس ومحمد أنور ومحمد عبد الرحمن "توتا" ميرهان حسين، وتأليف كريم عبدالوهاب و كريم سامى، وديكور محمود سامى، وأزياء هالة الزهوى، إضاءة أحمد الدبيكى، ومدير المسرح رشدى سلامة، ومن إخراج إشرف عبد الباقى.