شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الحديدية .. كيف ظهرت المرأة الرياضية في السينما المصرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاعت بنات مصر أن يرفعن رأس بلدهن خلال أولمبياد طوكيو 2020، وأثبتن للعالم أن المرأة المصرية قادرة علي التحدي وتحقيق الإنجازات وإبهار العالم، وظهر ذلك من خلال نجاح 3 من بنات مصر في تحقيق ميداليات بين الذهبية والبرونزية، وهن فريال أشرف التي تزينت بالميدالية الذهبية في رياضة الكاراتيه، وجيانا فاروق التي حصلت علي البرونزية في نفس الرياضة، وهدايا ملاك التي حققت البرونزية في رياضة التايكوندو.

ويعتبرعدد الإنجازات التي حققتها الفتيات في الألعاب الرياضية هى الأولي في تاريخ المشاركات المصرية، إلا أن قبل هذا الإنجاز الملفت لم تكن السينما المصرية بعيدة عن تناول الرياضة النسائية والمرأة الرياضية في الأفلام، إلا أنها تناولتها بشكل كوميدي في أغلب الأوقات، وجاء البعض الأخر في قالب رومانسي أو درامي، ومن هذه الأفلام:

"الزواج علي الطريقة الحديثة"

تجسدت صورة المرأة الرياضية في شخصية نهي -سعاد حسني، حيث كونت فريق من البنات للعب كرة القدم أمام فريق الرجال برئاسة أحمد -حسن يوسف-، واستطاع فريق البنات أن يفوز علي فريق الرجال، والفيلم من بطولة سعاد حسني وحسن يوسف والضيف أحمد وسمير غانم وجورج سيدهم، ومن تأليف وإخراج صلاح كريم.

"المرأة الحديدية"

تمثلت المرأة الرياضية القوية في ماجدة -نجلاء فتحي- مدربة الكاراتيه الماهرة، والتي تستطيع بسبب قوتها وقدرتها الرياضية أن تنتقم من قتلة زوجها بعد أن حرموها منه بعد زواجهما بفترة وجيزة، والفيلم من بطولة نجلاء فتحي وفاروق الفيشاوي و صلاح قابيل ويوسف شعبان ووحيد سيف، تأليف مصطفي محرم، إخراج عبداللطيف زكي.

"المشاغبات الثلاثة والكابتن"

ظهرت أهمية قوة المرأة رياضيا خلال الفيلم من خلال هدي وزينب ووفاء اللاتي يعملن مضيفات جويات، ويتلقين تحذيرًا بوجود راكب يدعى (الهادي) وهو داعية للسلام بين دول العالم، تتعقبه عصابة دولية إرهابية ينتشر أفرادها على متن الطائرة لاختطافه وقتله، فتستغل المضيفات الثلاثة مهارتهن في لعبة الكاراتيه لإحباط خطة اغتيال الهادي، والفيلم من بطولة هالة صدقي وآثار الحكيم وغادة الشمعة وممدوح عبد العليم وصبري عبد المنعم، تأليف رفيق الصبان، إخراج حسام الدين مصطفي.

"غش الزوجية"

تدور أحداث الفيلم حول شاب متعدد العلاقات النسائية تضطره الظروف للزواج من فتاة لا يحبها، ويتفاجأ بعد الزواج بعشقها لكرة القدم وتفوقها الكبير فيها، وهو من بطولة رامز جلال وإيمي سمير غانم وحسن حسني، تأليف لؤي السيد، إخراج أحمد االبدري.

"عيال حريفة"

تناول الفيلم كرة القدم النسائية من خلال (سباعي مكرونة) الذي يتولي مسئولية تدريب فريق كرة القدم النسائية، ويواجه العديد من المفارقات الكوميدية، والفيلم من بطولة محمد لطفي وبوسي ومحمود الليثي وصافيناز وسليمان عيد، تأليف سيد السبكي، إخراج محمود سليم.