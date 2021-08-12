نجوم الفن يتضامنون مع الشعب الجزائري (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على التضامن وتقديم المواساة للشعب الجزائري بسبب حرائق الغابات منذ أيام، وذلك، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:

في هذا التقرير نعرض لكم هؤلاء النجوم:

محمد إمام

نشر الفنان محمد إمام صورة لعلم دولة الجزائر، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "اللهم احفظ أهلنا وأخواتنا في الجزائر، خالص التعازي في شهداء الحادث الأليم".

أيتن عامر

كتبت الفنانة أيتن عامر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "بردًا وسلامًا يالله، كل الدعوات لأخواتنا بالجزائر".

لقاء سويدان

وعلقت الفنانة لقاء سويدان،: "يارب أنزل رحمتك على الجزائر وأحمي شعبها الحبيب، الجزائر يارب بردًا وسلامًا وأمان.

ماجي بو غصن

وكتبت ماجي بو غصن، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بردًا وسلامًا يارب، حرائق أكلت غابات لبنان، وهلأ عم تحاصر الجزائر والجزائريين الغاليين وتونس الحلوة وأهلها الطيبين، الله يكون مهنا ومعهن".

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري صورة لحريق الغابات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت : "قلبي مع الجزائر الحبيبة وإخواتي الجزائريين في معاناتهم مع الحرائق الضخمة التي يواجهونها، رحم الله الضحايا".

وأضافت : "هذه الحرائق عبر العالم درس لنا جميعا كي نستيقظ ونواجه خطر تغير المناخ الذي يداهمنا".

درة

وكتبت درة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :" اللهم لطفًا بأهلنا في الجزائر الشقيقة.. اللهم أنزل عليهم بردا وسلاما من عندك.. واشملهم برحمتك ولطفك وحفظك وعنايتك.. وارحم من مات منهم واقبله في الشهداء.. واشف المرضى منهم واربط على قلوب ذويهم.. اللهم آمين".

نادية الجندي

ونشرت الفنانة نادية الجندي مشنورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"اللهم لطفًا بأهلنا في الجزائر، اللهم أنزل عليهم بردًا وسلامًا وأشملهم برحمتك وأرحم الشهداء وأشفي مرضاهم، اللهم أمين".

محمد عساف

وكتب "عساف" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "قلبي مع الجزائر.. أسأل الله السلامة والنجاة للجزائر العزيزة، ولكل بلادنا الغالية".

أحمد فهمي

ونشر الفنان أحمد فهمي صورة لعلم دولة الجزائر، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق :"ربنا يحفظ الجزائر وأهلها من كل سوء، كل التعازي والمواساة لشهداء الحرائق وخالص التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل".

مايا دياب

كتبت مايا دياب، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، :"قلبي مع أهلي الجزائر الحبيبة، مناظر الحرائق بتحرق القلب كمان، الله يحمي أهلها وناسها وتبعد كل مكروه يارب".