هكذا احتفل تامر حسين بعيد ميلاد والدته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الشاعر الغنائي تامر حسين، على الاحتفال بعيد ميلاد والدته على طريقته الخاصة.

ونشر تامر، صورا له مع والدته عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإسمك أحلى وأغلى إسم بـ أناديه يا أمي.. ربنا يديمك نعمة غالية".

وأضاف: "ناجح بدعواتك وسيرتي بفضل تربيتك إنتي وبابا الله يرحمه ورضاكي وإنتي سبب كل حاجة حلوة، ربنا بيرزقني بيها يا أكبر رزق في حياتي.. كل سنة وانتي طيبة يا ست الكُل وربنا ما يحرمني منك أبدًا ويبارك في عُمرك.. يا أكتر واحدة حبيتني".

جدير بالذكر أن، آخر أعمال الشاعر الغنائي تامر حسين، أغنية "رابع فنجان قهوة" للمطرب اللبناني آدم، التي طرحها مؤخرا على يوتيوب، وغناها باللهجة المصرية، وهي من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.