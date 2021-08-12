“ذبحها وتركها تنزف”.. جريمة مروعة وسط سوق مزدحم بالجزائر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ 46 دقيقة

شهدت العاصمة الجزائرية، جريمة قتل مروعة بحق إمرأة تم ذبحها على يد مضطرب عقليا حاول سرقة حقيبتها، بحسب صحيفة “النهار” المحلية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن الجريمة وقعت عند الساعة الثامنة صباحا، وكانت بغاية سرقة حقيبتها، إلا أن الجاني أقدم على ذبح الضحية وتركها تنزف بالشارع في حي 13 هكتار بمنطقة براقي بالعاصمة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الجاني في العشرينيات من عمره، وقد ذبح الضحية وسط سوق مزدحم، من أجل سرقة حقيبتها اليدوية

يذكر أن في الفترة الأخيرة، سجلت جرائم مروعة عدة ارتكبت على يد أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية، في دول مغاربية، حيث شهدت مدينة مكناس (شمالي المغرب)، الأحد، مقتل سيدة سبعينية خنقا على يد ابنها، وذلك بعد أقل من أسبوع على وقوع جريمة مشابهة مثّل فيها الابن بجثة والدته في الدار البيضاء، الأمر الذي أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.