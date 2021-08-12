الألمان أبطال السوبر.. مدرب تشيلسي يدخل التاريخ

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

لم يكن أحد يتوقع بأن يتمكن فريق تشيلسي من التتويج بلقب أبطال أوروبا، وأن يغني ويرقص في محيط ملعب “ستامفورد بريدج”، وهو يصرخ «نحن أبطال أوروبا»، في نهاية الموسم الذي يعد مضطرباً بفعل تأثيرات جائحة كورونا، أو بخسارة اسطورة النادي فرانك لامبارد مدرباً له في نهاية يناير/كانون الثاني، وتولي الألماني توماس توخيل الإدارة الفنية لنادي البلوز.

نجح المدرب الألماني توماس توخيل في دخول تاريخ ناديه تشيلسي، بعدما قاده للتتويج بلقب السوبر الأوروبي، على حساب فياريال بركلات الترجيح، الأربعاء.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإنه للعام الثالث على التوالي، ينجح فريق في الفوز بلقب السوبر تحت قيادة مدرب ألماني.

إذ سبقه على الإنجاز مدرب ليفربول يورغن كلوب، قبل أن يلحق به هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ العام الماضي.

وتوج تشيلسي بلقب السوبر الأوروبي، للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه على فياريال بركلات الترجيح (6-5)، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1).

وبات توخيل أول مدرب في تاريخ “البلوز” يتوج بلقبي دوري الأبطال والسوبر الأوروبي، حيث لم يسبقه أحد لهذا الإنجاز.

يذكر أن المدرب الألماني توخيل نجح في قيادة الفريق اللندني لنيل لقب دوري الأبطال بنهاية الموسم الماضي على حساب مانشستر سيتي.