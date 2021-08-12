فنانة تصدم متابعيها بإعلان حملها في عمر الـ68

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ ساعتين

فاجأت الفنانة المكسيكية الشهيرة لين ماي التي تبلغ 68 عاما، متابعيها بعد إعلان حملها من زوجها الشاب.

وأعلنت ماي، حملها من حبيبها الموسيقي ماركوس دي وذلك على حسابها الخاص على موقع “إنستغرام”.

وأثار إعلان ماي حالة من الجدل والصدمة لدى متابعيها.

ونشرت لين ماي مجموعة من الصور لها مع حبيبها، معلّقة: “يسعدني جدا أن أعلن أنني حامل في الشهر الثالث وماركوس دي سعيد للغاية أنه سيكون أبا”.

واعتبر المعلقون أن لين تمازح الجمهور، وخصوصا في هذا العمر وأنه في حال كان الموضوع صحيحا واكتمل هذا الحمل فستحطم الفنانة المكسيكية رقم موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر امرأة تنجب طفلا.