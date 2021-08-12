تشيلسي بطلا لكأس السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 أغسطس 2021 10:15 صباحاً - منذ 3 ساعات

حقق تشيلسي الإنجليزي، الأربعاء، فوزاً صعباً على فياريال الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 6-5، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، ليتوج بطلا لكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم 2021.

وافتتح الدولي المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي باب التسجيل بعد عرضية متقنة من زميله الألماني كاي هافيرتز في الدقيقة الـ27 من المباراة التي أقيمت على ملعب “ويندسور بارك” في مدينة بلفاست بإيرلندا الشمالية وأدارها الحكم الروسي سيرغي كاراسيف.

وخرج زياش من أرضية الملعب في الدقيقة الـ42 عقب تعرضه لإصابة في كتفه الأيمن، ودخل مكانه زميله الأمريكي كريستيان بوليسيتش.

وانتهى الشوط الأول بتقدم “البلوز” بهدف دون مقابل.

وانتظر فياريال حتى الدقيقة الـ73 ليسجل هدف التعادل عن طريق نجمه جيرارد مورينو.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل 1-1 ليلجأ الفريقان لوقتين إضافيين لم يسفرا عن أي هدف ليحتكما لركلات الترجيح التي ابتسمت للفريق الإنجليزي بنتيجة 6-5.

وهذه المرة الثانية في تاريخ تشيلسي التي يتوج بها بكأس السوبر الأوروبي لكرة القدم بعد الأولى عام 1998 عندما تغلب على فريق إسباني آخر هو ريال مدريد بهدف دون رد، مقابل خسارته اللقب في 3 مناسبات أعوام 2012 و2013 و2019.

في المقابل، فشل فياريال في معانقة الكأس في مشاركته الأولى بتاريخه في كأس السوبر الأوروبي.

ويتنافس على رفع كأس السوبر الأوروبي سنويا الفائز في دوري الأبطال والفائز بالدوري الأوروبي.

وشارك فياريال في كأس السوبر الأوروبي بعد تتويجه بلقب الدوري الأوروبي، عقب تغلبه في النهائي على مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما شارك تشيلسي كبطل لدوري أبطال أوروبا عقب فوزه في نهائي المسابقة على مانشستر سيتي.