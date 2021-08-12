النجوم يدعمون كريستينا آبلغيت بعد تشخيصها بمرض التصلب اللويحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يُظهر أصدقاء الممثلة الأميركية كريستينا آبلغيت ومتابعوها دعمهم وحبهم لها بعد أن كشفت يوم الثلثاء عن إصابتها بمرض التصلب اللويحي.

وعلقت الممثلة سلمى بلير، التي شُخصت أيضاً بالمرض نفسه عام 2018، على منشور آبلغيت قائلةً: “أحبك دائماً. سأظل دوماً إلى جانبك. وأطفالنا أيضاً سيظلون يغمروننا بالحب”.

وكذلك كتب الممثل جوش غاد، النجم الذي شارك في فيلم “ذا روكر” The Rocker إلى جانب آبلغيت: “لا أعرف شخصاً أقوى وأشجع من كريستينا. لن يحدد هذا المرض مسار حياتها وستتغلب على أي عقبة في طريقها. أطلب من الجميع إرسال الكثير من الحب والإيجابية لصديقتي”.

وكانت الممثلة قد شاركت الخبر عبر حسابها على “تويتر”، قائلةً: “مرحباً يا أصدقاء. قبل بضعة أشهر تم تشخيصي بمرض التصلب اللويحي. لقد كانت رحلة غريبة، لكنني تلقيت الدعم من الكثيرين لدرجة أنني بتُّ أعلم من يعاني المرض نفسه. إنه طريق صعب ولكن كما نعلم جميعاً، فالطريق مفتوح ما لم تسده بعض العقبات”.

وشكرت الجمعية الوطنية لمرض التصلب العصبي اللويحي الممثلة لانفتاحها حول تشخيصها بالمرض، وكتبت في تغريدة: “شكراً لك كريستينا على شجاعتك في الحديث عن التعايش مع مرض التصلب اللويحي. نحن جميعاً نقدر الوعي الذي تنشرينه حول المرض. يرجى العلم أننا في الجمعية جاهزون للمساعدة بأي طريقة ممكنة”.

ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها آبلغيت مشاكل صحية. فقد أصيبت بسرطان الثدي في عام 2008، وخضعت لاستئصال ثديها في وقت لاحق من العام نفسه. وتقدم جمعية أسستها الممثلة، أجهزة تصوير بالرنين المغناطيسي مجانية للنساء المعرضات لمخاطر عالية.