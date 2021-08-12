المحكمة رفضت طلبه تحويل نجليه لمدرسة أخرى.. زينة تنتصر على أحمد عز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انتصرت الفنانة زينة على الممثل أحمد عز، عندما رفضت محكمة مدينة نصر طلبه نقل نجليه عز الدين، وزين الدين من مدرسة إلى أخرى.

وكان محامي عز تقدّم بطلب لمحكمة الأمور الوقتية بمدينة نصر، لنقل نجليه، من الممثلة زينة، من المدرسة البريطانية إلى مدرسة “فيوتشر”.

وتمسّك دفاع محامي زينة خلال الدعوى، بأحقيتها في الإشراف التعليمي على توأميها، وقضت محكمة الأسرة بمدينة نصر في 11 حزيران (يونيو) 2020 برفض الدعوى المُقامة من عز، التي طالب فيها بالإشراف التعليمي على طفليه ونقلهما إلى مدرسة أخرى.

وسبق ورفعت الفنانة المصرية، دعوى ضد عز تطالبه بدفع 900 ألف جنيه تكاليف مدارس ابنيهما التوأمين، وألزمت المحكمة الممثل الشهير بالمصاريف، وفي شباط (فبراير) الماضي، ألزمته أيضاً بزيادة نفقة الطفلين إلى 60 ألف جنيه مصري شهرياً.