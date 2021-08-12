محمد عطية يكشف موعد زواجه من خطيبته ويتحدّث للمرة الأولى عن خلافه السابق معها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدّث الفنان المصري محمد عطية للمرة الأولى عن فترة خلافه مع خطيبته الكاتبة ميرنا الهلباوي، موضحاً أن كأي علاقة تشوبها بعض الخلافات والاختلافات في وجهات النظر.

وكشف عطية خلال لقاء مع برنامج “ET بالعربي”، أنه بعد انفصاله عن الهلباوي تلقى رسائل كثيرة من جمهوره لمعرفة سبب الانفصال، وأزعجه ذلك كثيراً لأنه أمر شخصي، لكن بعد عودتهما رأى الفرح على وجوه جمهوره وتلقى منهم التهاني على العودة.

وقال عطية إنهما حتى خلال فترة انفصالهما ظلاّ صديقين، وبمجرد أن انتهت الخلافات عادا الى بعضهما من جديد. وعن موعد زواجهما قال إن لا شيء يعرقل هذه الخطوة، لكنهما لم يحدّدا بعد موعداً للزواج. وأضاف: “غالباً مش هندخل 2022 إلا وإحنا إن شاء الله في بيت واحد”.

وكشف عطية أن أغلب الأغنيات التي يكتبها تكون لخطيبته، وأنه سيطرح أغنية جديدة كتبها في بداية فترة خلافهما.

وكان عطية أعلن عودته الى ميرنا الهلباوي في أول آب الجاري بعد انفصال لم يستمر أكثر من شهر.

ويُذكر أن آخر أعمال محمد عطية كان أغنية “ترقص” التي طرحها في “عيد الحب” وظهرت معه في الفيديو “كليب” خطيبته.