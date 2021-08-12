يسرا تتعرّض لصدمة بعد وصولها الى بيروت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تتواجد النجمة المصرية يسرا حالياً في بيروت لدواعٍ مهنية بعدم كانت وصلت إليها قبل أيام، إذ أنها تصوّر برنامجاً حوارياً فنياً جديداً لشركة إنتاج جديدة.

وتصوّر الشركة حلقة تجريبية ريثما يُباع البرنامج لمحطة تلفزيونية أو منصة الكترونية، وفق ما علمته “نواعم”. ويقوم البرنامج على فكرة استضافة يسرا فناناً أو أكثر وطريقة حوار بسيطة غير متكلّفة.

أما ضيف الحلقة الأولى التجريبية فكان الممثل السوري عبد المنعم عمايري. وصُوّرت الحلقة معه كاملة وستُخضع لاحقاً “للمونتاج” لتقرير الصيغة النهائية للبرنامج.

وتجدر الإشارة إلى أنها التجربة الأولى ليسرا في تقديم البرامج، وحتى إنهاء بلورة الفكرة ستبقى موجودة لوقت في بيروت.

في السياق نفسه، كانت يسرا أصيبت بصدمة إثر تبلغها، أثناء وجودها في بيروت، بوفاة صديقتها الفنانة المصرية القديرة دلال عبد العزيز. وذكرت المعلومات أنها كانت تود السفر الى القاهرة لكن تقليل الرحلات الى بعض الدول بسبب جائحة كورونا لم يمكّنها من تأكيد حجزها، وعُلم أنها بكت كثيراً إثر علمها بوفاة عبد العزيز التي رحلت بعد أكثر من ثلاثة اشهر من محاربة فيروس كورونا.