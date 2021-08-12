فن ومشاهير

إصابة الفنانة بشرى بفيروس كورونا.. وزوجها: ادعوا لها

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادت حالات فيروس المستجد للظهور بقوة في الوسط الفني المصري، فبعد أيام من إعلان الفنان أحمد فتحي عن إصابته، طال الوباء الفنانة المصرية بشرى.

فقد أعلن زوجها رجل الأعمال المصري سالم هيكل عن الأمر عبر حسابه على فيسبوك، مطالبا الجميع بالدعاء لها.

فيما لم يعلن الزوج عن تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أو عن أية تفاصيل حول بروتوكول العلاج الذي تتبعه في هذه الفترة، وإنما اكتفى بطلب الدعاء وتحذير الأصدقاء من الموجة الجديدة.

إلى ذلك، تأتي إصابة بشرى بعد حالة من النشاط الفني الذي تعيشه، حيث انتهت مؤخرا من تصوير أغنية على طريق الفيديو كليب، كما أنها تقوم ببطولة فيلم سينمائي جديد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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