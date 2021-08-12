بعد أشهر على وفاته.. هكذا كرّمت مصر سمير غانم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور 3 أشهر على وفاة الفنان المصري سمير غانم، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق اسم الراحل على الكوبري الجديد عند محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري.

الجدير ذكره أن الموت كان غيّب الفنان المصري سمير غانم في مايو/أيار الماضي عن عمر يناهز الـ 84 عاما، بعد مروره بأزمة صحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد دخل على إثرها العناية المركزة.

والفنان القدير من مواليد يناير عام 1937، تخرج في كلية الزراعة بجامعة القاهرة، وفي بداية مشواره الفني التقى جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، تلك الفرقة التي لمعت بشدة وتمكنت من جذب الانتباه، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية والسينمائية الناجحة للغاية، ومازال الجمهور مرتبطا بها حتى اللحظة.

وبعد رحيل الضيف أحمد، استمر سمير غانم بصحبة جورج سيدهم، حيث قدما معا عددا من المسرحيات كان أبرزها مسرحية “المتزوجون”.

كما لم يتوقف سمير غانم عن العطاء، بل استمر وحده نجما من نجوم الكوميديا، وقدم الفوازير والاستعراضات، والشخصيات التي لاقت استحسان الجمهور.

أيضاً قدم الراحل أكثر من 300 عمل فني، آخرها ظهوره في مسلسل “بدل الحدوتة تلاتة” بصحبة ابنته دنيا سمير غانم، فيما كان ظهوره الأخير على الشاشة خلال شهر رمضان من خلال حملة إعلانية شارك فيها إلى جوار زوجته الراحلة أيضاً دلال عبد العزيز وابنته إيمي سمير غانم.

يشار إلى أن الراحل كان عانى قبل وفاته من أزمة طالت وظائف الكلى بسبب الفيروس، ما أدى إلى تدهور الوظائف الحيوية، ومن ثم وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي إلى أن توفي.

شخصيات أخرى

في سياق متصل، أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي أيضاً إطلاق اسم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ومدير المخابرات الأسبق على الكوبري الجديد بمحور جمال عبد الناصر المؤدي إلى التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة أعلى الطريق الدائري شرق العاصمة، ومعه وجه بالتنفيذ الفوري للمحور الجديد الذي يربط الطريق الدائري جنوب محور المشير طنطاوي بمنطقة المعادي جنوب القاهرة وإطلاق اسم المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان الأسبق والذي توفي قبل أيام عليه.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس السيسي وجه بإطلاق اسم البطلة الأولمبية المصرية فريال عبد العزيز التي حصلت على الميدالية الذهبية في الكاراتيه في أولمبياد طوكيو على الكوبري الجديد الذي يتقاطع أعلى الطريق الدائري على محور طه حسين بالتجمع الخامس بمدينة القاهرة الجديدة.

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه المسؤولين بانتقاء عدد من المحاور الرئيسية والمواقع الجديدة الأخرى لإطلاق اسم أبطال مصر في الأولمبياد عليها.