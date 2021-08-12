لطيفة تطرح أغنية “الأستاذ”.. وتتصدر “الترند”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: فاجأت النجمة لطيفة التونسية، جمهورها بطرح أحدث أغانيها “الأستاذ”، والتي سرعان ما تصدرت “الترند” في مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت لطيفة، تغريدة عبر حسابها في “تويتر”، كشفت فيها عن الأغنية الجديدة أمس الأربعاء 11 أغسطس. وكتبت قائلة: “الاستاذ عيونه لذاذ .. في الانجاز خد قلبي معاه اسمعوا اغنيتي الجديدة الاستاذ كاملة على قناتي على اليوتيوب”.

وتصدر وسم الأغنية “الترند” في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادت لطيفة تغريدة من أحد الحسابات، كشفت فيها عن توثيق تصدرها “الترند”، وسط تفاعل واسع من جانب الجمهور.

الجدير ذكره أن أغنية “الأستاذ”، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وميكس وماستر م. هاني محروس.