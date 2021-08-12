فستان نيللي كريم في حفل زفافها يخطف الأنظار.. و”البنت القوية” تتصدر المشهد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خطفت النجمة المصرية، نيللي كريم، الأنظار بفستانها، في الظهور الأول لها من حفل عقد قرانها وزفافها إلى لاعب الاسكواش المصري العالمي هشام عاشور.

وأطلت كريم على حُضُور عقد قرانها مرتدية فستاناً مميزاً من لون “الأوف وايت”، لمصممة الأزياء المصرية المعروفة، ميسون يايا، وقام بتصفيف الشعر “كريس بيوتي صالون”، وميك آب أرتست بتوقيع خبير التجميل عبدالله الرفاعي.

وشارك خبير التجميل، عبدالله الرفاعي، مقطع فيديو ظهرت فيه نيللي بفستانها، وهي تطل على حضور حفل عقد قرانها، واحتفالية الزفاف المصغرة على أنغام أغنية “البنت القوية”، للنجم اللبناني وائل كفوري.

وبدت الفنانة المصرية تغمرها السعادة، عندما سلمت لعريسها هشام عاشور، الذي ارتدى بدلة بيضاء اللون، واستقبلها بحفاوة كبيرة أثارت حماس الحضور.

وقامت نيللي كريم، وخطيبها لاعب الاسكواش هشام عاشور، الأحد، بتأجيل حفل عقد قرانهما وزفافهما، حداداً على الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز.

وكشفت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، مؤخراً، عن خطوبة مواطنتها الفنانة نيللي كريم، وذلك للمرة الثالثة، وهشام عاشور، لاعب الاسكواش العالمي.

تأتي تلك الزيجة عقب مرور 4 أشهر ونصف الشهر على فسخ نيللي كريم خِطبتها لرجل الأعمال عمر إسلام، حيث حسمت هالة سرحان الجدل بشأن عودة نيللي إلى خطيبها السابق.

وهنأت هالة سرحان الفنانة نيللي كريم على زيجتها، حيث وصفتها بـ”ست العرايس”، إذ غردت عبر حسابها في موقع “تويتر”، تقول: “‏ألف مبرررووك ياست العرايس نيللي كريم وهشام عاشور لاعب الاسكواش العالمي ربنا يسعدكم ويحفظكم”.

وكانت نيللي كريم قد أعلنت، في مارس الماضي، انفصالها عن خطيبها عمر إسلام، لتحسم الجدل الذي أُثير حول هذا الأمر حينها.

وتزوجت نيللي كريم مرتين: الأولى في الـ16 من عمرها وأنجبت ابنيها “كريم”، و”يوسف”، ثم تزوجت خبير التغذية هاني أبوالنجا، الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه “سيليا”، و”كندة”.