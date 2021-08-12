شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الأولى لرحيل سناء شافع..اعرف سبب اعتذاره عن بطولة فيلم أمام سعاد حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل اليوم الخميس الموافق 12 أغسطس الذكرى الأولى لوفاة الفنان سناء شافع، والذى يعد واحدا من أهم فنانى المسرح فى جيله، ورغم شهرته فى التلفزيون والسينما، لكن كانت بداية الفنان الراحل فى المسرح، فقد عشق الفن منذ صغره عندما نزل من الصعيد للقاهرة مع والده والذى كان واحدا من علماء الأزهر ، فبدأ سناء يبحث عن طريقه لتحقيق هدفه فالتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين والتحق كذلك بفرقة مسرح التلفزيون عام 62 .

وأختار سناء الطريق الصحيح ليكمل مسيرته الفنية فالتحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وبعده تخرجه عمل كمدرس بالمعهد لمادة التمثيل والإخراج، وأصبح بعد ذلك عميد المعهد لفترة طويلة كانت من أزهى عصور المعهد ، كان سناء شافع من الممثلين المتميزين فى عصره حيث أنه قد رشح لفيلم حسن ونعيمة أمام سعاد حسنى فى تجربتها الأولى وبالفعل وقع العقد وكان المقابل المادى خمسون جنيها وقبل البدء بفتره قصيره أعتذر عن الفيلم .

للوهله الأولى ينتاب البعض الدهشة هل يعقل لفنان فى بداية حياته أن يعتزر عن بطولة فيلم بحجم "حسن ونعيمة"، أمام نجمة صاعدة مثل سعاد حسنى، ولكن فعلها سناء لأنه كان ينتظر سفره لألمانيا حتى يكمل دراسته الأكاديمية هناك وجاء السفر بعد توقيعه الفيلم فأختار أن يسافر، بعد عودته من ألمانيا قدم العرض المسرحى "اللى رقصوا على السلالم" لفرقة المسرح الكوميدى وكان من العروض الناجحة والتى لاقت استحسان الكثير، وقدم كذلك للمسرح مسرحية "دون كيشوت" ومسرحية "ياسلام على كدا"، وغيرها من الأعمال المسرحية.