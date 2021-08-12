منة فضالي تكشف عن اسمها في فيلم "ميني بار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة منة فضالي عن اسمها في فيلم "ميني بار".

ونشرت منة صورًا، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "نقول بسم الله الرحمن الرحيم فيلم ميني بار، منال".

يذكر أن صناع وأبطال فريق العمل توقفوا عن تصوير الفيلم منذ أكثر من عام بعد أن انتهوا من تصوير أكثر من 40% ، من مشاهده الداخلية والخارجية ولكنه توقف لعدة أسباب من بينها، تداعيات وانتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19) مما أثر على انخفاض نسبة التشغيل في دور العرض السينمائي، إذ وصلت إلى 50% قبل أن تزيد فى الآونة المنقضية إلى 70% مما ساعد على العودة إلى البلاتوه من جديد .

فيلم "ميني بار" يتضمن كوكبة من النجوم، أبرزهم نضال الشافعي ، مدحت تيخا، صلاح عبد الله ، أمينة ، منه فضالي ، راندا البحيري ، محمد أتوكا ، طاهر أبو ليلة، علاء مرسي ، روان فؤاد ، ياسر الزنكلوني ، محمود فارس ، علاء زينهم ، حسن عبد الفتاح ، صبري عبد المنعم، إبراهيم المصري ، إبرام سمير ، مارى وجيه ، ومن إخراج محمد خضري وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.