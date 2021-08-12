شكرا لقرائتكم خبر عن تقييم جيد لـ فيلم The Suicide Squad بعد 5 أيام من طرحه بالسينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل فيلم The Suicide Squad على تقييم جيد بعد طرح العمل يوم 6 أغسطس الجارى، بدور العرض حول العالم، ووصل التقييم إلى 91% من قبل 268 ناقد عالمى، و 84% من قبل أكثر من 1000 مشاهد، من خلال موقع Rotten Tomatoes، وذلك منذ طرح العمل بـ دور العرض المختلفة يوم 6 أغسطس الجارى.



The Suicide Squad

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن فيلم الأكشن والإثارة The Suicide Squad الجديد نجح في حصد إيرادات جيدة بعد تصنيفه للكبار فقط، ليقلل نسب الإيرادات التي كان من المرجح ان تتخطي 30 مليون دولار محليًا في الافتتاحية الأولى.

فيلم The Suicide Squad، من بطولة مارجو روبي وإدريس إلبا وجون سينا ​​وجويل كينمان وبيتر كابالدي وفيولا ديفيس، الفيلم من تأليف وإخراج جيمس جان الذي استوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.

واستوحى قصة الفيلم الجديد من كوميديا Suicide Squad في فترة الثمانينات، ولم يكن هذا التعامل هو الأول الذي يجمع ستالون بالمخرج العالمي جيمس جان، فسبق وأن تعاوناً في فيلم Guardians of the Galaxy Vol.2، حيث لعب ستالونى دور ستاركر الذي تحول إلى بطل Starhawk.