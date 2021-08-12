شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يحيى رابع حفلاته بالصيف فى الساحل الشمالى .. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُحيى الفنان إدوارد حفلا غنائيا غدا الجمعة 13 أغسطس بمصاحبة فرقتة الموسيقية "جيبسى" بالساحل الشمالى، ويعد هذا الحفل هو الرابع له هذا الصيف بعد عودته للغناء مرة أخرى، وإعادة إحياء فرقته الموسيقية من جديد.

كان الفنان إدوارد قد صرح لـ"الخليج 365:"إنه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخرهو انشغاله بأعمال تمثيلية أخرى".

وأضاف إدوارد قائلاً: "التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عاماً والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغاني التي سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق.

يذكر أن فريق إدوار الغنائى يُسمى "جيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية " ليندا " "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب، ومن مؤسسى الفريق أيضا الموزع الموسيقى احمد عادل.