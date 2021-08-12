شاهدو إبنة إيمان البحر درويش فاتنة الجمال.. وهذا ما ردت به على شائعة اختفاء والدها قصريًا واعتقاله

كتب امير فتحي في الخميس 12 أغسطس 2021 05:43 صباحاً - أثارت أمنية البحر درويش إبنة المطرب المصري إيمان البحر درويش، حالة من الجدل، في الساعات الأخيرة وتصدر إسمها محركات البحث، بعدما أكّدت عبر “فيسبوك“، أن والدها في العناية المركزة، ونفت كل ما يثار حول القبض عليه.

هذا الأمر جعل مجموعة من الحسابات الناشطة علي مواقع التواصل الإجتماعي، تداول صورة لها مع والدها، وتفاعل الكثيرون مع تلك الصورة المتداولة متمنّين للإبنة السعادة في حياتها، ولوالدها الشفاء العاجل.

هذا وقد كشفت أمنية درويش إبنة المطرب إيمان البحر درويش عن نقل والدها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بعد تعرضه لأزمة صحية جديدة.

وكتبت أمنية، عبر حسابها بموقع التواصل “فيسبوك” تدوينة قالت فيها: “والنبي يا جماعة بلاش كل واحد فاضي ومش لاقي حاجة يعملها يدخل يكتب اعتقال إيمان البحر درويش وفين إيمان البحر”.

وأضافت: “أبويا بخير ومش تحت سيطرة حد وماحدش معتقله، ولكن هو في العناية المركزة علشان حصله انتكاسة، فبدل ما تضيعوا وقت في أي كلام ادعوا له”.

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وكان أحد المحامين قد تقدم للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، ونيابة أمن الدولة العليا، ضد المطرب المصري إيمان البحر درويش ببلاغ يتهمه فيه بـ “التطاول على أجهزة الدولة بألفاظ بذيئة وإشارات يندى لها الجبين”.

وعلى مدار الساعات الماضية تصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش مؤشرات بحث جوجل عربيا ومختلف تريندات السوشيال ميديا، وذلك عقب خروجه على جمهوره بحزمة تصريحات تحوي الكثير من التجاوزات واختتمها بفعل وصفته نقابة المهن الموسيقية بـ«المشين».

وأكد مجلس نقابة المهن الموسيقية أن المطرب المصري إيمان البحر درويش، ما زال عضوا بجمعيتها العمومية، ولم يتم فصله منذ 8 سنوات حسبما تردد في بعض المواقع الإلكترونية، موضحا أنه سيتم مناقشة ما صدر منه من تجاوز.

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