شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير الجزء الجديد المستوحى من Hunger Games بداية 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صناع الفيلم الجديد من سلسلة Hunger Games، المبني على رواية سوزان كولينز، التي طرحت تحت اسم The Ballad of Songbirds and Snakes، بدء إنتاج العمل الجديد في النصف الأول من عام 2022، دون الكشف عن موعد محدد بعد.



The Ballad of Songbirds and Snakes

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline"، من المقرر أن يطرح الفيلم الجديد في خلال عام 2023، وسيكون من إنتاج شركة Lionsgate، ومن إخراج المخرج فرانسيس لورانس، والمؤلف سينشر مايكل أرندت، الحائز على جائزة الأوسكار "Little Miss Sunshine".

وسيدور الفيلم الجديد حول، كوريولانوس سنو في سن 18، قبل سنوات من أن يصبح الرئيس المستبد لبانيم، يونج كوريولانوس شخص وسيم وجذاب، وعلى الرغم من أن عائلة سنو قد مرت بأوقات عصيبة، إلا أنه يرى فرصة لتغيير حظوظه عندما يتم اختياره ليكون معلمًا لألعاب الجوع العاشرة".

وقالت كولينز إنها "مسرورة لأن Lionsgate ستقوم بتعديل روايتها الجديدة"، واستكملت حديثها "لقد تعاملوا منذ البداية مع المادة باحترام كبير، وتكريم العناصر المواضيعية والسردية للقصة، وتجميع فريق رائع أمام الكاميرا وخلفها".

استطاعت كتب كولينز الثلاثة الأولى في سلسلة المغامرات " The Hunger Games" و " Catching Fire" و " Mockingjay"، أن تحصد أكثر من 100 مليون نسخة مطبوعة في جميع أنحاء العالم وتمت ترجمتها إلى 52 لغة، وحققت أفلام Lionsgate ما يقرب من 3 مليارات دولار في مبيعات شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم.