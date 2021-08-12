صابرين تتضامن مع الشعب الجزائري :"اللهم بردا وسلاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تضامنت الفنانة صابرين مع الشعب الجزائري بعد حرائق الغابات التي نشبت في الدولة منذ أيام.

وكتبت صابرين عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "قلوبنا ودعواتنا لأخواتنا وأهالينا شعب الجزائر، اللهم بردًا وسلامًا".

وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب ثلاثة مساء الاثنين الماضي في حرائق غابات بمناطق جبلية شرقي الجزائر العاصمة.

وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.



ومن ناحية أخرى يعُرض للفنانة صابرين حاليًا في السينمات فيلم "الإنس والنمس"، بطولة النجم محمد هنيدي، منة شلبي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ومن إخراج شريف عرفة.