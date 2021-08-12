نسرين طافش عن حرائق غابات الجزائر: "يانار كوني بردا وسلاما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تضامنت الفنانة نسرين طافش، مع الشعب الجزائري، بعد حرائق الغابات التي نشبت بعدد من الأماكن منذ أيام.

ونشرت "طاافش" صورًا لها خلال زيارتها لدولة الجزائر، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يانار كوني بردًا وسلامًا على غابات الجزائر الحبيبة، بردًا وسلامًا على كل نار مشتعلة على كوكبنا الجميل وغاباته الرئة الطبيعية الأم التي نحيا بها".

وأضافت : "الصور من أخر زيارة لي للجزائر بين أحضان غاباتها وجبالها، نسألك ياالله رحمتك ولطفك".

وكالة الأنباء الجزائرية أكدت أن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأُصيب ثلاثة مساء الاثنين الماضي في حرائق غابات بمناطق جبلية شرقي الجزائر العاصمة.

وقالت الوكالة إن فرق الإطفاء وطائرات الهليكوبتر لا تزال تحاول احتواء عدة حرائق تهدد السكان في ولاية تيزي وزو التي تبعد نحو 100 كيلومتر عن العاصمة.