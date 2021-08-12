"الزمالك مالوش حجة".. الحلفاوي يعلق على تعادل الأهلي والإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على تعادل فريقي الأهلي والإسماعيلي في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء ببطولة الدوري العام.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه الرسمي على تويتر: "الزمالك دلوقت ما لوش حجة. الدوري في أقدام لاعبيه.. الأهلي هو اللي مستني هدية زي اللي حصلت النهاردة".

وفي تدوينة أخرى، كتب: "كده نقلق ونص.. النقطتين مكتوبين للزمالك.. كل هذه الفرص الضائعة.. الكورة مش عاوزة".

تعادل الإسماعيلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري.

وجاء التعادل في مصلحة الزمالك الذي انفرد بقمة الدوري برصيد 67 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي الذي أصبح يمتلك 65 نقطة.