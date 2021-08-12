عمرو سلامة يوجه رسالة لـ نيللي كريم بعد عقد قرانها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص المخرج عمرو سلامة، على تهنئة الفنانة نيللي كريم، بعقد قرانها على هشام عاشور شقيق لاعب الإسكواش رامي عاشور.

ونشر سلامة، صورة له من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "مبروك لـ نيللي كريم وهشام عاشور، وكل التمنيات بزواج سعيد وحياة جميلة زيهم".

واحتفلت نيللي، مساء أمس الأربعاء، بعقد قرانها وسط حضورعدد محدود من أصدقاء العروسين، ووكلت "نيللي" المنتج الكبير جمال العدل في عقد قرانها، وأقيم الحفل في مكان سهر في منتجع هاسيندا بالساحل الشمالي.

وكانت "نيللي" قد أجلت عقد القران لمدة ٣ أيام حدادًا على الفنانة الكبيرة دلال عبدالعزيز التي وافتها المنية يوم السبت الماضي.