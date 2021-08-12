"اللي خلف مامتش".. أمير كرارة يوجه رسالة لبطل وصناع فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أمير كرارة، على توجيه رسالة للفنان كريم محمود عبدالعزيز بطل فيلم "موسى" ومخرجه وصناع العمل بعد طرحه في السينمات.

وكتب كرارة، عبر حسابه على فيسبوك: "لما بيتر ميمي في الأول كان بيكلمني عن حلمه، إنه يعمل عالم سينمائي مصري عربي.. بصراحة في البداية كنت واخد الموضوع بهزار ومارفل الغلابة والجو ده".

وأضاف: "بس بعد ما شوفت فيلم (موسى) أول مرة .. عايز أقولكم إنكوا هتشوفوا حاجة أول مرة تتعمل في مصر والشرق الأوسط وشغل يشرف أي حد واستعدوا لعالم سينمائي عربي.. استنوا (ملاك الموت).. ليفل تاني للوحش، فيلم موسى".

ورد المخرج بيتر ميمي، على رسالة أمير كرارة، قائلاً: "يا أمير يعني، كنت بتاخدني على قد عقلي في الأول..مبسوط إن الفيلم عجبك يا شق الشقايق".

ووجه كرارة، رسالة للفنان كريم محمود عبد العزيز بطل الفيلم، قائلاً: "الفيلم مختلف وأنت جامد جدًا جدًا يا كريم .. بجد اللي خلف مامتش".

فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم ‏العربي، وهي سينرجي فيلمز، ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وذلك باستخدام أحدث ‏تقنيات الجرافيكس العالمية.

العمل بطولة ‏كريم محمود عبدالعزيز، إياد نصار، صلاح عبدالله، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، وعدد من الفنانين، ومن إخراج بيتر ميمي، ‏وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي.