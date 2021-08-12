صلاح عبدالله يحيي الذكرى السادسة على رحيل نور الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أحيا الفنان صلاح عبدالله الذكرى السادسة على رحيل الفنان الكبير نور الشريف.

وأعاد "صلاح" نشر نعيه للراحل نور الشريف، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، وعلق: "لما وصلني خبر رحيل جسدك عن دنيانا، بعت الرسالة دي لروحك اللي هتفضل عايشة جوانا، أرجوكم الفاتحة والدعاء لنور الشريف".

نور الشريف توفي في 11 أغسطس، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 69 عامًا، وكان آخر أعماله، فيلم "بتوقيت القاهرة"، وشاركه البطولة سمير صبري، ميرفت أمين، شريف رمزي، آيتن عامر، كريم قاسم، ومن إخراج أمير رمسيس.

وقدم الراحل الكبير عدد من الأعمال الخالدة أبرزها: "لن أعيش في جلباب أبي"، "الظالم والمظلوم"، "العار"، "جري الوحوش"، وغيرها من الأعمال.