شكرا لقرائتكم خبر عن أول ظهور للفنان صلاح عبد الله بعد عودته للتصوير عقب إصابته بأزمة قلبية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد الفنان القدير صلاح عبد الله عافيته بعد الوعكة الصحية التى ألمت به مؤخرا وإصابته بأزمة قلبية الأسبوع الماضى، استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة، وظهر فى لوكيشن تصوير أحد أعماله الفنية التى يشارك فيها.



صلاح عبد الله

صلاح عبد الله

وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله طمأن النجمة الكبيرة شريهان، وجمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه فى تحسن ملحوظ للغاية.





وقال عبد الله، ردا على تغريدة سابقة للنجمة شريهان، التى ساندته فيها خلال فترة مرضه وتواجده فى المستشفى: "والله لسه شايفها يا شيرى وبطمنك يا عبقرية يا رائعة إنى الحمد لله فى تحسن ملحوظ جداً، وبشكرك وبحبك قوى".

وأضاف عبد الله: "️كلماتك غردت فى شرايينى بفرحة كبيرة، روحى ربنا يحفظكً ويسعدك بقدر ما أسعدتينى".