شكرا لقرائتكم خبر عن دريد لحام يصور فيلم "الحكيم" مع المخرج باسل الخطيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصورالنجم السورى دريد لحام أحدث أفلامه "الحكيم" من إخرج باسل الخطيب عن نص للكاتبة ديانا جبور، وتدور أحداث الفيلم فى سوريا، إذ يعيش طبيب فى بلدة ريفية، ويسخّر وقته وطاقته لخدمة أهلها فيصبح بالنسبة لهم حكيمًا يلجأون إليه فى كل شيء، كما يلقى الفيلم الضوء لما أخلفته الحرب السورية من دمار على المستويات كافة اجتماعيا وأخلاقيا

فيلم "الحكيم" بطولة ربى الحلبي، روبين عيسى، ليا مباردي، إيلين عيسى، تسنيم الباشا، محمد قنوع، أحمد رافع، رامى الأحمر، والعديد من الممثلين السوريين.

فيلم "الحكيم" هو التعاون الثانى بين الفنان دريد لحام والمخرج باسل الخطيب، وذلك بعد أن اجتمعا بفيلم "دمشق ـ حلب" الذى حقق فى مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط بدورته الـ34 فى مسابقة نور الشريف، للأفلام العربية عام 2018، جائزتى أفضل فيلم سينمائى متكامل، وجائزة التمثيل الكبرى التى كانت لدريد لحام.

دريد لحام ممثل كوميدى ودرامى سوري، عين سفيرا للنوايا الحسنة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لليونيسيف لكنه استقال من منصبه بسبب الحرب على لبنان 2006، عرف بشخصية كارلوس عازف الجيتارالمكسيكى الذى يغنى بالإسبانية والعربية، إلا انه اشتهر خاصة بشخصية "غوار الطوشة" الكوميدية، التى أداها فى معظم أعماله الفنية.