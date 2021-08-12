شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تهنئ نيللى كريم وتعتذر لها: مبروك يا حبيبتى ومامنعنيش إلا الشديد القوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت الفنانة بشرى، الفنانة نيللى كريم، بعقد قرانها على نجم الإسكواش السابق هشام عاشور، الذى عقد، أمس الأربعاء، فى الساحل الشمالى، معتذرة عن حضورها الحفل بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت بشرى صورة لنيللى كريم من حفل زفافها، عبر ستورى حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: "مبروك يا حبيبتى، ربنا يسعدك ويوفقك، يعز عليا إنى مكونش معاكى النهاردة، ما منعنيش إلا الشديد القوى".

وخطفت الفنانة نيللى كريم الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعى بمناسبة عقد قرانها فى الساحل الشمالى، حيث احتفلت بعقد قرانها على لاعب الإسكواش السابق هشام عاشور فى حضور عدد من الأهل والأصدقاء بعد تأجيله 3 أيام بسبب وفاة النجمة دلال عبد العزيز.

وكان رجل الأعمال سالم هيكل، أعلن إصابة زوجته الفنانة بشرى بفيروس كورونا، حيث نشر صورة تجمعه مع زوجته بشرى على حسابه بموقع "فيس بوك" وكتب: "الحمد لله على كل شيء.. ما يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا.. ربنا يقومك بالسلامة من مرض كورونا اللعين.. وادعولها بالشفاء العاجل.. خلى بالكم من الموجة الرابعة".