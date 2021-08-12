شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا صلاح عبد الله بعد تحسن صحة والدها: سلامتك يا قلبى وربنا يديم عليك حب الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت المذيعة دنيا صلاح عبد الله عن سعادتها بتحسن صحة والدها الفنان القدير صلاح عبد الله، بعد إصابته الأسبوع الماضى بأزمة قلبية ونقله للمستشفى وإجراء عملية قسطرة وتركيب دعامة، داعية له أن يمنحه الله الصحة ويديم عليه محبة الناس.

ونشرت دنيا فيديو قصير استعرضت فيه بعض رسائل متابعيها الذين اطمئنوا على صحة والدها، عبر حسابها على إنستجرام، صحبته بتعليق: "حمد الله على السلامة يا حتة من قلبى، ربنا يديك الصحة وميحرمناش منك أبدا ويديم عليك حب الناس".





وكان الفنان الكبير صلاح عبد الله طمأن النجمة الكبيرة شريهان، وجمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، مؤكدا أنه فى تحسن ملحوظ للغاية.

وقال عبد الله، ردا على تغريدة سابقة للنجمة شريهان، التى ساندته فيها خلال فترة مرضه وتواجده فى المستشفى: "والله لسه شايفها يا شيرى وبطمنك يا عبقرية يا رائعة إنى الحمد لله فى تحسن ملحوظ جداً، وبشكرك وبحبك قوى".

وأضاف عبد الله: "️كلماتك غردت فى شرايينى بفرحة كبيرة، روحى ربنا يحفظكً ويسعدك بقدر ما أسعدتينى".